ЧМ-2018. Отбор
Защитник Лилля Себастьян Коршиа заменил в составе сборной Франции Джибриля Сидибе.
Коршиа вызван в сборную Франции, Getty Images
26 марта 2017, 12:55
Сборная Франции произвела замены в заявке в преддверии товарищеского матча против Испании.
Вместо травмированного Джибриля Сидибе был вызван правый защитник Лилля Себастьян Коршиа.
Сидибе получил травму во время отборочного матча против сборной Люксембурга (3:1). Игрок покинул поле на носилках и точно не сможет сыграть против Испании.
Ранее Коршиа уже вызывался в сборную Франции и имеет в своем активе один матч за национальную команду.
Стоит отметить, что Франция и Испания сыграют 28 марта в Париже.