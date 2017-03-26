Сборная Франции произвела замены в заявке в преддверии товарищеского матча против Испании. 

Вместо травмированного Джибриля Сидибе был вызван правый защитник Лилля Себастьян Коршиа. 

Сидибе получил травму во время отборочного матча против сборной Люксембурга (3:1). Игрок покинул поле на носилках и точно не сможет сыграть против Испании.

Ранее Коршиа уже вызывался в сборную Франции и имеет в своем активе один матч за национальную команду. 

Стоит отметить, что Франция и Испания сыграют 28 марта в Париже.