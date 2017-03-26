ЧМ-2018. Отбор

Защитник Лилля Себастьян Коршиа заменил в составе сборной Франции Джибриля Сидибе.

Сборная Франции произвела замены в заявке в преддверии товарищеского матча против Испании.

Вместо травмированного Джибриля Сидибе был вызван правый защитник Лилля Себастьян Коршиа.

Сидибе получил травму во время отборочного матча против сборной Люксембурга (3:1). Игрок покинул поле на носилках и точно не сможет сыграть против Испании.

Ранее Коршиа уже вызывался в сборную Франции и имеет в своем активе один матч за национальную команду.

Стоит отметить, что Франция и Испания сыграют 28 марта в Париже.