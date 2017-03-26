ЧМ-2018. Отбор
С 1933 года на поле в футболке голландцев не выходил игрок моложе, чем Матейс де Лигт.
Матейс де Лигт, getty images
26 марта 2017, 14:15
Главный тренер сборной Нидерландов Данни Блинд в игре с болгарами не мог рассчитывать дуэт центральных защитников Вирджил ван Дейк – Стефан де Врей. Наставник решил довериться молодому беку Аякса Матейсу де Лигту.
На момент выхода на поле де Лигту было 17 лет и 225 дней. Более молодой дебютант в составе "оранжевых" был лишь в 1933 году – тогда за команду сыграл Маук Вебер. На тот момент ему было 17 лет и 222 дня.
Стоит отметить, что дебют выдался кошмарным для Матейса. Из-за его ошибок Болгария забила два гола. Матч так и завершился победой славян 2:0, а де Лигта тренерский штаб поменял в перерыве.