ЧМ-2018. Отбор

С 1933 года на поле в футболке голландцев не выходил игрок моложе, чем Матейс де Лигт.

Главный тренер сборной Нидерландов Данни Блинд в игре с болгарами не мог рассчитывать дуэт центральных защитников Вирджил ван Дейк – Стефан де Врей. Наставник решил довериться молодому беку Аякса Матейсу де Лигту.

На момент выхода на поле де Лигту было 17 лет и 225 дней. Более молодой дебютант в составе "оранжевых" был лишь в 1933 году – тогда за команду сыграл Маук Вебер. На тот момент ему было 17 лет и 222 дня.

Стоит отметить, что дебют выдался кошмарным для Матейса. Из-за его ошибок Болгария забила два гола. Матч так и завершился победой славян 2:0, а де Лигта тренерский штаб поменял в перерыве.