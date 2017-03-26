ЧМ-2018. Отбор
Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо оценил роль Неймара для национальной команды.
Коутиньо отдал должное Неймару, Getty Images
26 марта 2017, 14:32
Филиппе Коутиньо отметил действия Неймара в футболке сборной Бразилии и поблагодарил болельщиков за поддержку.
"Как вы все можете видеть, Неймар — великий игрок. Этот парень решает исходы многих игр и является фундаментом для нашей сборной", — сказал Коутиньо.
"Мы играли вместе еще с молодежных сборных, и играя вместе с ним, понимаешь, что он может легко изменить ход игры. Мы даем ему мяч, а дальше он решает эпизод".
"Очень здорово видеть, что у нас такая поддержка. Определенно, работа Тите во главе сборной должна быть хорошо оценена. Можно отметить, что на стадионе сейчас положительная энергетика, что реально хорошо для нас", — признался Коутиньо.
Стоит отметить, что в летнее трансферное окно Барселона попытается заполучить Коутиньо.