ЧМ-2018. Отбор

После подачи с фланга полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл прямой ногой влетел в ногу защитнику Ирландии Джону О' Ши, чудом не нанеся травмы ирландцу.

Матч между сборными Уэльса и Ирландии запомнится всем чудовищной травмой защитника ирландцев Шимуса Коулмэна.

Однако, в этом матче был еще один эпизод, которые случился незадолго до травму Шимуса, когда игрок сборной Ирландии мог получить серьезную травму.

Речь идет о безрассудном поступке Гаретта Бэйла, который прямой ногой в подкате влетел в ногу О' Ши. Но, слава Богу, Джон каким-то чудом сумел избежать травмы.

Видео эпизода можно посмотреть ниже:

Отметим, что главный арбитр матча Никола Риццоли не показал Гарету красную карточку за этот эпизод.