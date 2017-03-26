ЧМ-2018. Отбор
После подачи с фланга полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл прямой ногой влетел в ногу защитнику Ирландии Джону О' Ши, чудом не нанеся травмы ирландцу.
Джон О' Ши, Гарет Бэйл, The Sun
26 марта 2017, 17:03
Матч между сборными Уэльса и Ирландии запомнится всем чудовищной травмой защитника ирландцев Шимуса Коулмэна.
Однако, в этом матче был еще один эпизод, которые случился незадолго до травму Шимуса, когда игрок сборной Ирландии мог получить серьезную травму.
Речь идет о безрассудном поступке Гаретта Бэйла, который прямой ногой в подкате влетел в ногу О' Ши. Но, слава Богу, Джон каким-то чудом сумел избежать травмы.
Видео эпизода можно посмотреть ниже:
Отметим, что главный арбитр матча Никола Риццоли не показал Гарету красную карточку за этот эпизод.