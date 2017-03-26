ЧМ-2018. Отбор

Подопечные Саутгейта не испытали особых проблем в домашнем поединке, забив два безответных мяча (2:0).

Всего лишь несколько дней назад Англия принимала участие в проводах Лукаса Подольски, уступив 0:1, а уже сегодня им предстояло сразиться с Литвой. После четырех туров хозяева имели в активе 10 очков и первую строчку в группе. Гости, в свою очередь, располагали 5 набранными баллами и разместились на четвертой позиции.

Сегодня из-за травм не могли сыграть Джонс и Смоллинг, поэтому Саутгейт прибег к помощи Кина. Также спустя 3 года в составе англичан появился Дефо. Именно опытный нападающий открыл счет на исходе первой двадцатиминутки. Стерлинг совершил отличный проход по левому флангу и сделал пас на одиннадцатиметровую отметку, где уже ждал Дефо, уверенно реализовавший момент.

Англичане полностью контролировали ход поединка. У гостей выходили лишь редкие контратаки, но все они не несли угрозы воротам Харта. Казалось,что подопечные Саутгейта спокойно доведут тайм до завершения. Так и вышло, но заставили игроки немного понервничать своего тренера — Сливка получил мяч в штрафной соперника и, оставив не у дел стража ворот хозяев, пробил головой, но Стоунз подстраховал своего партнера по команде, выбив летящий в пустые ворота снаряд.

Ожидалось, что литовцы в перерыве пообщаются с тренером и предпримут хоть какие-то попытки спасти матч, но Англия продолжила держать поединок под своим контролем. Стерлинг мог забить сразу после перерыва, но толком не попал по мячу, замыкая дальнюю штангу. Подопечные Саутгейта удвоили свое преимущество в середине тайма — Варди после серии передач вывалился один на один с вратарем и уверенно реализовал свой шанс. На этом все вопросы об итоге матча были сняты.

Вышедший на замену Маркус Рэшфорд, своей активностью пытался произвести впечатление на главного тренера. Что касается другого англичанина, который появился по ходу игры, то до конца поединка Варди имел возможность удвоить счет, но вратарь соперника грамотно сыграл в моменте и оставил счет прежним. На большее у команд не хватило ни времени, ни желания, как итог — Англия набирает очередные 3 очка, а Литва, не показав никакой вразумительной игры покидает Уэмбли ни с чем.

Англия – Литва 2:0

Голы: Дефо, 21, Варди, 66

Англия: Харт — Уокер, Стоунз, Кин, Бертран — Дайер, Окслейд — Чемберлен — Лаллана, Алли, Стерлинг (Рэшфорд, 60) — Дефо (Варди, 60)

Литва: Шеткус — Киянскас, Климавичюс, Вайткунас, Славицкас — Жулпа, Куклис, Черных, Сливка (Паулюс, 87), Вальскис (Матулявичюс, 74) — Новиковас (Григаравичюс, 54)

Предупреждения: Рэшфорд — Вайткунас, Жулпа