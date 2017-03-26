ЧМ-2018. Отбор

Нападающий Сандерленда Джермейн Дефо отличился голом в матче отбора к ЧМ — 2018 года между сборными командами Англии и Литвы.

Отметим, что последний раз Дефо надевал футболку Трех Львов в ноябре 2013 года. Тогда Джермейн сыграл в товарищеском матче против Чили на Уэмбли.

Однако сейчас Дефо получил вызов в сборную Англии на матч против Литвы. Более того, Гарет Саутгейт выпустил форварда в стартовом составе на этот поединок, и Джермейн оправдал свой выход на поле, забив один из голов своей команды в этом матче.

Видео этого мяча можно посмотреть ниже: