ЧМ-2018. Отбор
Нападающий Сандерленда Джермейн Дефо отличился голом в матче отбора к ЧМ — 2018 года между сборными командами Англии и Литвы.
Джермейн Дефо, Getty Images
26 марта 2017, 21:05
Отметим, что последний раз Дефо надевал футболку Трех Львов в ноябре 2013 года. Тогда Джермейн сыграл в товарищеском матче против Чили на Уэмбли.
Однако сейчас Дефо получил вызов в сборную Англии на матч против Литвы. Более того, Гарет Саутгейт выпустил форварда в стартовом составе на этот поединок, и Джермейн оправдал свой выход на поле, забив один из голов своей команды в этом матче.
Видео этого мяча можно посмотреть ниже: