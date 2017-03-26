ЧМ-2018. Отбор
Сборная Англии уверенно обыграла Литву, забив в их ворота два безответных гола.
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26 марта 2017, 22:45
В матче группового этапа отбора на Чемпионат мира 2018 года Англия дома принимала Литву. Подопечные Саутгейта не испытали никаких проблем в этом матче.
Отметим, что после долгого отсутствия в состав англичан вернулся нападающий Сандерленда Джермейн Дефо. В этом поединке форвард забил первый в гол своей команды.
Англия – Литва 2:0
Голы: Дефо, 21, Варди, 66
Англия: Харт — Уокер, Стоунз, Кин, Бертран — Дайер, Окслейд-Чемберлен — Лаллана, Алли, Стерлинг (Рэшфорд, 60) — Дефо (Варди, 60)
Литва: Шеткус — Киянскас, Климавичюс, Вайткунас, Славицкас — Жулпа, Куклис, Черных, Сливка (Паулюс, 87), Вальскис (Матулявичюс, 74) — Новиковас (Григаравичюс, 54)
Предупреждения: Рэшфорд — Вайткунас, Жулпа