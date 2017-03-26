ЧМ-2018. Отбор

Сборная Англии уверенно обыграла Литву, забив в их ворота два безответных гола.

В матче группового этапа отбора на Чемпионат мира 2018 года Англия дома принимала Литву. Подопечные Саутгейта не испытали никаких проблем в этом матче.

Отметим, что после долгого отсутствия в состав англичан вернулся нападающий Сандерленда Джермейн Дефо. В этом поединке форвард забил первый в гол своей команды.

Англия – Литва 2:0

Голы: Дефо, 21, Варди, 66

Англия: Харт — Уокер, Стоунз, Кин, Бертран — Дайер, Окслейд-Чемберлен — Лаллана, Алли, Стерлинг (Рэшфорд, 60) — Дефо (Варди, 60)

Литва: Шеткус — Киянскас, Климавичюс, Вайткунас, Славицкас — Жулпа, Куклис, Черных, Сливка (Паулюс, 87), Вальскис (Матулявичюс, 74) — Новиковас (Григаравичюс, 54)

Предупреждения: Рэшфорд — Вайткунас, Жулпа