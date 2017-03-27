ЧМ-2018. Отбор

Центральный защитник Атлетика Бильбао Эмерик Ляпорт вызван в сборную Францию на поединок с Испанией.

Рами покинул расположение сборной Франции из-за небольшого повреждения.

Как информирует официальный твиттер сборной Франции, место игрока Севильи в составе Ле Бле займет Эмерик Ляпорт, выступающий за Атлетик из Бильбао.

Таким образом, 22-летний защитник может дебютировать за сборную Франции в товарищеском матче против испанцев.

Отметим, что ранее тренерский штаб сборной Франции из-за травмы Джибриля Сидибе довызвал в сборную защитника Лилля Себастьяна Коршиа.