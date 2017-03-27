ЧМ-2018. Отбор
Центральный защитник Атлетика Бильбао Эмерик Ляпорт вызван в сборную Францию на поединок с Испанией.
Эмерик Ляпорт (на заднем плане), getty images
27 марта 2017, 00:10
Рами покинул расположение сборной Франции из-за небольшого повреждения.
Как информирует официальный твиттер сборной Франции, место игрока Севильи в составе Ле Бле займет Эмерик Ляпорт, выступающий за Атлетик из Бильбао.
Таким образом, 22-летний защитник может дебютировать за сборную Франции в товарищеском матче против испанцев.
Отметим, что ранее тренерский штаб сборной Франции из-за травмы Джибриля Сидибе довызвал в сборную защитника Лилля Себастьяна Коршиа.