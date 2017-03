Вчера в матче квалификации к чемпионату мира 2018 года Польша обыграла Черногорию со счетом 2:1. Один из мячей в данном поединке на свой счет записал лидер поляков Роберт Левандовски, продолживший свою феноменальную серию.

В последних десяти играх за национальную команду в рамках отборочных турниров (с учетом квалификации к чемпионату Европы 2016 года) Роберт неизменно отличался забитым голом, в общей сложности отправив в ворота соперников 17 мячей.

Дважды Левандовски оформлял хет-трик, трижды делал дубль, и еще пять раз ограничивался одним забитым голом.

В нынешнем отборочном турнире на счету поляка 8 мячей. Таким образом, он занимает 2-е место в бомбардирской гонке среди всех европейских игроков, уступая лишь лидеру португальцев Криштиану Роналду, который отличился 9 раз.

