ЧМ-2018. Отбор

Экс-капитан сборной Хорватии Дарио Срна поделился своими впечатлениями после матча своей родной команды со сборной Украины (1:0).

Хорватия минимально одолела сборную Украины в рамках 5-го тура отбора к ЧМ-2018.

"Мне тяжело было смотреть, как впервые за 17 лет сборная Хорватии проводила матч без меня", — сказал Срна.

"С другой стороны, играли мои ребята из донецкого Шахтера, чемпионата Украины, с которыми я встречался на поле".

"Получился очень интересный поединок: и хороший, и тяжелый на эмоциональном уровне", — резюмировал хорват.