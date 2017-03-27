ЧМ-2018. Отбор
Повреждение защитника Лацио и сборной Нидерландов Стефана Де Врея не несет серьезный характер.
СТЕФАН ДЕ ВРЕЙ, TALKSPORT.COM
27 марта 2017, 11:20
Де Врей получил повреждение перед матчем против Болгарии (0:2). Из-за этого игрок пропустил поединок и впоследствии покинул расположение сборной и вернулся в Лацио.
Вчера вечером игрок прошел медицинское обследование, по результатам которого у игрока диагностировали лишь ушиб ноги.
Таким образом, футболисту удалось избежать серьезного повреждения.
В текущем сезоне 25-летний голландец провел за Лацио 23 матча, забил 1 гол и отдал 1 ассист.