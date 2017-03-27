ЧМ-2018. Отбор

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт не стал исключать вероятности того, что 34-летний форвард Сандерленда Джермейн Дефо следующим летом поедет на чемпионат мира в качестве игрока.

Дефо свой последний до недавних пор поединок за сборную Англии провел в ноябре 2013 года. Тем не менее, 26 марта Джермейн вновь сыграл за Трех Львов. 34-летний форвард отметил свое возвращение в сборную голом в ворота Литвы. Кроме того, Дефо был признан лучшим игроком матча среди англичан.

"Это чудесный момент для Джермейна. Он был в восторге от возвращения в сборную. Думаю, Дефо сполна насладился этой неделей", — отметил Саутгейт.

"В определенные моменты матча с Литвой я мог поставить свой дом на то, что Джермейн забьет в нем. Думаю, он хорошо повлиял на всю команду".

Не исключено, что следующим летом Дефо, которому будет 35, поедет на чемпионат мира в составе сборной Англии.

"Я считаю, мы должны просматривать всех игроков, которые находятся в хорошей форме. Не думаю, что мы должны иметь какую-то иерархию – все, кто хорошо играет, заслуживает шанс. Если Англия желает быть успешной, ей нужна конкуренция за место в команде", — уверен тренер.

"Реальность такова, что мы всегда теряем игроков из-за травм, так что не удается собрать всех сильнейших. Важно, чтобы мы могли вызывать таких парней, как Джермейн, которые способны решить исход матча. Если он будет забивать голы в АПЛ и играть так же хорошо, как в этом сезоне – то почему бы ему и не поехать на чемпионат мира?"