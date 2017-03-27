ЧМ-2018. Отбор

Нападающий Джермейн Дефо не мог сдерживать эмоций после возвращения на поле в футболке сборной Англии.

Дефо 26 марта сыграл за Англию впервые с 2013 года. Ветеран отметился голом в ворота Литвы (2:0) и был признан лучшим игроком матча среди англичан.

"У меня просто нет слов", — заявил Дефо.

"Мне нужно было сдерживать эмоции, но это было нечто особенное. Вернуться в сборную и снова играть за нее – великолепное чувство. Я наслаждался, неделя выдалась очень хорошей".

"Важно было просто победить и мы это сделали".

После 5 туров отбора на ЧМ-2018 Англия лидирует в своей группе с 13 очками, опережая на 4 пункта Словакию и на 5 – Словению.