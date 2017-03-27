ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Англии Адам Лаллана признался, что ему необычно играть за команду вместе с кумиром детства — форвардом Джермейном Дефо.

Дефо сыграл свой 56-й матч за сборную Англии 26 марта в поединке против Литвы. Этот матч был для Джермейна первым с ноября 2013 за национальную команду.

"Кажется, будто ты играешь с 25-летним Джермейном Дефо", — начал Лаллана.

"Мой отец часто водил меня на игры Борнмута, когда Дефо забивал 10 матчей кряду. Так что временами было немного сюрреалистично играть с ним за сборную. Это был старый-добрый Дефо. Ты мог поставить свой последний доллар на то, что Джермейн забьет и он бы не дал остаться тебе на мели".

"Думаю, все ощущали присутствие Дефо. Он заслуживает играть за сборную. Джермейн показывает сейчас один из лучших образцов футбола в своей карьере".

Стоит отметить, что 10-матчевая голевая серия Дефо в Борнмуте была повторением тогдашнего рекорда. В нынешнем сезоне форвард сумел 14 раз отличиться в матчах Премьер-лиги за Сандерленд.