ЧМ-2018. Отбор

Легендарный итальянский голкипер Франческо Тольдо оценил вратарскую ситуацию в национальной команде Италии.

В свое время Тольдо и Буффон выступали вместе за национальную команду, и у Франческо сложилось хорошее мнение о своем бывшем партнере по команде. Тем не менее, по мнению Тольдо, Буффон не подпустит молодого Джанлуиджи Доннарумму к месту в составе национальной сборной до тех пор, пока сам не захочет уйти.

"Я всегда поддерживаю молодежь. В свое время я сам ушел перед крупным международным турниром, чтобы освободить место для более юных вратарей", — сказал Тольдо в интервью Radio Rai.

"Доннарумма – чудесный голкипер, он из тех игроков, которые нравятся мне".

"Буффон знает, чего хочет. Он постоянно пытается стать лучше, не только на поле, но и перед объективами телекамер".

"Буффон может помочь Доннарумме советами, но также он ревниво защищает свою позицию. От него зависит, кто будет играть в национальной команде. Если Доннарумма получит свой шанс, то это будет только в случае добровольного ухода Буффона", — считает Тольдо.

Недавно Буффон провел свой тысячный матч в карьере и рекордный для европейских вратарей 168-ой поединок за сборную Италии.