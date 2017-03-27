ЧМ-2018. Отбор

Президент ФФУ Андрей Павелко дал свой комментарий по поводу места проведения матча Косово — Украина.

"Решения косовской федерации и УЕФА по вопросу проведения матчей нет. Есть ряд инспекций УЕФА на реконструирующийся стадион, где в будущем сборная Косово планирует играть международные матчи", — сказал Павелко.

"На сегодняшний день есть разные даты ввода в эксплуатацию. Решение будет принимать комиссия УЕФА, которая будет давать ему статус введенного в эксплуатацию. Возможно это будет принято в этом году или же перенесется на следующий год. На сегодняшний день этого решения нет".

"На сегодня Косово играет в Албании все свои домашние игры. Другого решения нет ни от УЕФА ни от федерации, еще ни разу сборная Косово на своей территории не играла", — добавил президент ФФУ.

Отборочный матч ЧМ-2018 между сборными Косово и Украиной должен состояться 6 октября.

Football.ua