ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подвел краткий итог матча со сборной Хорватии (0:1).

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко принял свое первое поражение в тренерской карьере. Тренер не теряет оптимизма и настроен на дальнейшую работу.

"Я всю жизнь в футболе и отлично знаю, что невозможно всегда побеждать. Неважно, кто ты – футболист, тренер или функционер", — сказал Шевченко в эфире программы Великий футбол.

"Можно проигрывать по-разному, и наш матч тому подтверждение. Неприятно, конечно, но мы пойдем вперед", — добавил тренер сборной Украины.

Отметим, что после 5 туров сборная Украины занимает третье место в группе с 8 очками.