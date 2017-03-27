ЧМ-2018. Отбор

Президент ФФУ Андрей Павелко рассказал о той работе, которая нацелена на улучшение результатов сборной Украины.

Андрей Павелко подчеркнул, что в ФФУ добиваются улучшения результатов сборной Украины и отмечают хорошую атмосферу в нынешнем коллективе национальной команде.

"Все понимаем ситуацию, которая сложилась. Понимаем возможность того, что наша сборная должна давать результат и радость от игры. Мы хотим сделать все, чтобы следующие планы по чемпионату, его формату и календарю обсуждались и тренерским штабом сборной Украины", — заявил Павелко.

"Сегодня у нас есть и проблема с юношескими командами, где клубы неохотно отпускают в сборную. Видно, насколько идет процесс смены состава, стиля игры сборной. Видим, какие позиции проблемные. Благодарность всем клубам, что идут нам на встречу".

"Мы видим, насколько глубокие проблемы с составом нашей сборной. Это было видно еще до игры с Хорватией, но в душе верили, что наши выиграют. По игре видели, что были моменты и все могло повернуться в нашу сторону", — считает президент ФФУ.

"Всеми ощущается, какой сейчас коллектив — положительные эмоции, новые игроки мгновенно вливаются в коллектив. Нет никаких перекосов, группировок, что вселяет надежду в будущее", — заключил Павелко.

Football.ua