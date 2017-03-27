ЧМ-2018. Отбор

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа считает лишним товарищеский матч с Россией.

Голкипер Челси и сборной Бельгии Тибо Куртуа уверен в том, что матч со сборной России не принесет пользы его национальной команде.

"Не понимаю, зачем нам на данный момент нужен этот матч в России. Эта игра не нужна. Хотя матч состоится в красивом городе (при. Сочи), который, кажется, будет принимать чемпионат мира", – цитирует Куртуа Walfoot.be.

"Миньоле будет защищать ворота бельгийской команды, и это очень здорово для Симона".

Напомним, сборные России и Бельгии проведут товарищеский матч 28 марта в Сочи.