ЧМ-2018. Отбор

Легенда голландского футбола Рууд Гуллит прокомментировал поиск местной федерацией нового тренера для сборной.

Рууд Гуллит не скрывает своей заинтересованности в работе на посту главного тренера сборной Голландии. Место стало вакантным после того, как Данни Блинд был отправлен в отставку.

"Я думаю, что любой отвечает согласием, когда поступает такое предложение. Для меня было бы честью стать тренером национальной команды. Я уже предлагал свою помощь сборной. Какое решение они примут сейчас — никто не знает. Есть много имен, которые сейчас циркулируют в прессе", — сказал Гуллит.

"Мое имя тоже было в этом списке. Посмотрим, что произойдет. Прежде всего, федерация и другие руководители должны прийти к какому-то решению. То, что там сейчас происходит — катастрофа. Многие люди отошли от работы и никто не знает, кто ответственный за происходящее", — добавил тренер.

Стоит отметить, что к работе в сборной Голландии может вернуться Луи ван Гаал.