ЧМ-2018. Отбор
Полузащитник сборной Англии Деле Алли счастлив работать с Гаретом Саутгейтом.
Деле Алли, Getty Images
27 марта 2017, 22:01
Атакующий хавбек сборной Англии и Тоттенхэма Деле Алли прокомментировал работу наставника Львов Гарета Саутгейта.
"Саутгейт любит футбол. Любит, когда мяч держится внизу. Думаю, это здорово подходит Англии с учетом футболистов, которые сейчас в сборной. Мы хотим играть в атаку и владеть мячом, а в случае потери включать высокий прессинг. Многим из наших игроков нравится действовать таким образом", - цитирует Алли Sky Sports.
"Саутгейт — фантастический тренер, и я очень счастлив работать с ним".
Отметим, что в текущем сезоне Алли забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 39 матчах за Тоттенхэм во всех турнирах.