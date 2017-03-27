ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Англии Деле Алли счастлив работать с Гаретом Саутгейтом.

Атакующий хавбек сборной Англии и Тоттенхэма Деле Алли прокомментировал работу наставника Львов Гарета Саутгейта.

"Саутгейт любит футбол. Любит, когда мяч держится внизу. Думаю, это здорово подходит Англии с учетом футболистов, которые сейчас в сборной. Мы хотим играть в атаку и владеть мячом, а в случае потери включать высокий прессинг. Многим из наших игроков нравится действовать таким образом", - цитирует Алли Sky Sports.

"Саутгейт — фантастический тренер, и я очень счастлив работать с ним".

Отметим, что в текущем сезоне Алли забил 17 голов и отдал 8 ассистов в 39 матчах за Тоттенхэм во всех турнирах.