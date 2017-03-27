ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер Арсенала Арсен Венгер уверен, что сборная Франции вскоре будет доминировать в мире.

Наставник Арсенала Арсен Венгер верит в перспективу своих соотечественников и молодое поколение французской сборной.

"Может быть, я так говорю, потому что я француз, но считаю, что лучшие футболисты мира на данный момент собраны в сборной Франции. Дешаму сейчас очень трудно, ведь сначала нужно выбрать 20 футболистов, а потом 11 для стартового состава", — цитирует Венгера FourFourTwo.

"Сборная Франции скоро станет сильнейшей в мировом футболе. Уже сейчас в этой стране можно найти исполнителей высокого уровня. 10 лет назад такого не было. Вот почему считаю, что у Франции есть исключительное молодое поколение и возможность стать лучшей в мире"

Отметим, что в последнем своем матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 Франция обыграла Люксембург (3:1).