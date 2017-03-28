ЧМ-2018. Отбор

Вингер сборной Бразилии Неймар заявил, что его команда сконцентрирована не только на нападающем Барселоны Лионеле Месси.

После того, как Тите сменил Дунгу на посту главного тренера Бразилии, команда выиграла 8 матчей подряд. А в последнем матче отбора на Чемпионат мира бразильцы обыграли Уругвай с разгромным счетом (4:1).

Сейчас подопечные Тито возглавляют свою таблицу отбора, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

"Сборная Бразилии уделяет внимание многим футболистам, а не только Лионелю Месси. Ведь мы — команда, которая играет в действительно хороший футбол", — сказал Неймар.

"Когда вы находите команду с таким качеством, которая хочет играть в футбол, ее трудно обыграть".

"Вот это привлекает всеообщее внимание".

Напомним, что 29 марта сборная Бразилии проведет следующий матч отбора к ЧМ 2018 года с Парагваем.