Аргентина переиграла Чили 1:0 в рамках отбора на ЧМ-2018. Игра состоялась 24 марта (по киевскому времени), а 27 марта Футбольная ассоциация Аргентины получила письмо от дисциплинарного комитета ФИФА. В нем говорится, что против Лионеля Месси открыта дисциплинарная процедура ввиду того, что он, вероятно, оскорблял лайнсмена во время матча с Чили.

Основанием для расследования стали публикации в различных СМИ, которые предполагают, что Месси использовал "грубость, оскорбления и обсценную лексику" в отношении бокового судьи. АФА ответила, что подобные домыслы не могут быть доказательством того, что Лионель действительно вел себя неподобающим образом.

Судейская бригада матча заверила, что не слышала табуированной лексики из уст Месси. Тем не менее, дисциплинарный комитет имеет право наказать игрока, даже если рефери не сообщили о вербальной агрессии.

Если вина Месси будет доказана, он получит дисквалификацию на 1 матч и пропустит встречу с Боливией в рамках отбора на ЧМ-2018.

Ya no me importa si castigan a Messi para próximo partido.Pero como árbitro Ricci no informó insultos le regalo video a Evo Morales pic.twitter.com/fZowBRqhYe