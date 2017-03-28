ЧМ-2018. Отбор

Вашему вниманию результаты товарищеских матчей национальных команд.

Товарищеские матчи с участием сборных окончились серией неожиданных результатов. Сборная Эстонии одержала крупную победу над Хорватией, тогда как сборная Бельгии упустила преимущество в два мяч в матче с Россией.

Россия – Бельгия 3:3

Голы: Васин, 3, Миранчук, 74, Бухаров, 90 — Миральяс, 17 (с пенальти), Бентеке, 42, 45

Россия: Акинфеев, Комбаров, Кудряшов, Васин, Нойштедтер, Ерохин (Глушаков, 76), Самедов, Зобнин, Дзагоев (Оздоев, 17; Миранчук, 72), Полоз (Головин, 62), Канунников (Бухаров, 46)

Бельгия: Миньоле, Вермален (Боята, 90), Алдервейрелд, Вертонген, Фоке, Тилеманс (Витцель, 66), Наингголан, Шадли (Феррейра Карраско, 77), Дембеле (Азар, 85), Миральяс (Мертенс, 66), Бентеке (Лукаку, 77)

Албания – Босния и Герцеговина 1:2

Голы: Балай, 68 — Джеко, 7 (с пенальти), Лулич, 42

Албания: Стракоша (Ходжа, 46), Алийи, Ала (Айети, 46), Хюсай, Весели, Кукели, Хюка (Лятифи, 71), Баша, Мемушай (Роши, 59), Балай, Лулаку (Цикалеши, 79)

Босния и Герцеговина: Бегович, Думич, Зуканович, Враньеш (Стеванович, 40), Шуньич, Прцич (Цимирот, 46), Лулич (Дульевич, 72), Яяло (Вранчич, 72), Крунич, Кодро, Джеко (Байич, 59).

Предупреждение: Айети

Эстония – Хорватия 3:0

Голы: Лутс, 1, Васильев, 81, Зенев, 84

Эстония: Аксалу (Меэритс, 46), Баранов, Калласте, Метс, Тенисте (Меел, 89), Лутс, Тоомет (Васильев, 78), Клаван, Кяйт, Аньер (Зенев, 70), Дмитриев (Антонов, 86)

Хорватия: Калинич, Вида (Едвай, 85), Митрович, Лешкович, Брадарич (Бадель, 58), Ковачич, Перишич, Рог (Пиварич, 58), Пьяца (Чорич, 65), Чоп, Крамарич.

Предупреждение: Лешкович