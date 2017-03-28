ЧМ-2018. Отбор

Экс-тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти прокомментировал дисквалификацию Лионеля Месси.

Менотти не согласен с наказанием для Месси, alchetron.com

Менотти не согласен с наказанием для Месси, alchetron.com

Бывший тренер сборной Аргентины и Барселоны Сесар Луис Менотти остался возмущен решением ФИФА так строго наказать Лионеля Месси.

"Я считаю, что четыре матча дисквалификации — это нонсенс. Месси не сделал ничего серьезного", — сказал Менотти.

"Бывают эпизоды, которые приводят к травмам, и иногда они получают за это бан на два матча", — негодует бывший тренер.

"Там было что-то на вербальном уровне. Это наказание преувеличено", — считает Менотти.

Стоит отметить, что Месси пропустит отборочные матчи против Боливии, Уругвая, Венесуэлы и Перу.