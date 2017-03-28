ЧМ-2018. Отбор
Экс-тренер сборной Аргентины Сесар Луис Менотти прокомментировал дисквалификацию Лионеля Месси.
Менотти не согласен с наказанием для Месси, alchetron.com
28 марта 2017, 22:12
Бывший тренер сборной Аргентины и Барселоны Сесар Луис Менотти остался возмущен решением ФИФА так строго наказать Лионеля Месси.
"Я считаю, что четыре матча дисквалификации — это нонсенс. Месси не сделал ничего серьезного", — сказал Менотти.
"Бывают эпизоды, которые приводят к травмам, и иногда они получают за это бан на два матча", — негодует бывший тренер.
"Там было что-то на вербальном уровне. Это наказание преувеличено", — считает Менотти.
Стоит отметить, что Месси пропустит отборочные матчи против Боливии, Уругвая, Венесуэлы и Перу.