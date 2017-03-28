ЧМ-2018. Отбор

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду забил 71-ый гол в международных матчах.

Криштиану Роналду открыл счет в товарищеском матче против сборной Швеции. Этот гол стал для португальца 71-ым в футболке сборной.

Таким образом, Роналду вошел в топ-10 лучших бомбардиров сборных за всю историю. Игрок cравнялся с Мирославом Клозе, на счету которого также был 71 гол за национальную сборную.

Следующая цель Роналду — лучший бомбардир в истории сборной Кувейта Башар Абдула, который забил 75 голов. Также в обозримом будущем португалец может обогнать Пеле, на счету которого 77 голов за сборную Бразилии.

Лучшим бомбардиром в истории национальных команд является иранец Али Даеи, который забил 109 голов в 149 матчах.

Стоит отметить, что 36 голов Роналду забил в домашних матчах, еще 25 голов — на выезде. Также 10 голов были забиты в финальных турнирах. На счету Роналду 12 дублей, 3 хет-трика и 1 покер.