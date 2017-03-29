ЧМ-2018. Отбор
Представляем вашему вниманию видеообзор отборочного матча на Чемпионат мира между сборными Боливии и Аргентины.
Боливия, Getty Images
29 марта 2017, 07:05
После сенсационного поражения от Боливии аргентинцы опустились на 5 место в турнирной таблице отбора на Чемпионат мира 2018 года.
Боливия — Аргентина 2:0
Голы: Арсе, 31, Морено, 52
Боливия: Лампе, Бехарано, Ральдес, Сентено, Вайяр (Кампос, 85), Флорес, Кастро, Эскобар, Чумасеро, Морено (Миранда, 90+3), Арсе (Хустиниано, 73)
Аргентина: Ромеро, Мусаккьо, Рохо, Фунес Мори (Каруццо, 36), Ронкалья, Ди Мария, Банега, Писарро, Перес (Акунья, 70), Корреа (Агуэро, 56), Пратто
Предупреждения: Вайчр, 67 — Андухар,39, Банега, 41