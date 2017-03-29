ЧМ-2018. Отбор

ЧМ-2018 Отбор. Уверенная победа Бразилии, поражение Уругвая и другие матчи среды

Состоялись еще четыре поединка отбора на Чемпионат мира 2018 года.

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Колумбийцы одержали выездную победу в матче против Эквадора. Эквадор — Колумбия 0:2

Голы: Родригес, 20, Куадрадо, 34 Эквадор: Дреер — Пинейда, Мина, Айови, Л.Кайседо — Орехула, Ойола (Ачильер, 65) — А.Валенсия, Э.Валенсия (Кортес, 59), Мена — Ф.Кайседо Колумбия: Оспина — Ариас (Бакка, 84), Мина, Сапата, Диас — Санчес, Агилар (Торрес, 65) — Куадрадо, Родригес, Кардона (Урибе, 73) — Борха Предупреждения: Л.Кайседо, 27, Ачильер, 75, Орехуэла, 85 — Сапата, 40 Удаления: Л.Кайседо, 61 Сборная Чили на своем поле одержала уверенную победу над Венесуэлой Чили — Венесуэла 3:1

Голы: Санчес, 4, Паредес, 7, 22 — Рондон, 62 Чили: Браво — Исла (Диас, 87), Медель, Хара — Видаль, Арангис, Босежур, Эрнандес (Кармона, 87) — Паредес (Вальдивия, 55), Санчес, Варгас Венесуэла: Фариньес — Гонсалес (Гарсия, 60), Анхель, Вильянуэва, Фельчер — Ринкон (Фигера, 84), Самбрано — Мурильо, Отеро, Мачис — Рондон Предупреждения: Медель, 45, Диас, 90 — Гонсалес, 42, Анхель, 65 Лидер группового этапа Бразилия без проблем обыграла Парагвай в родных стенах. Бразилия — Парагвай 3:0

Голы: Коутиньо, 34, Неймар, 64, Марсело, 85 Бразилия: Алиссон — Фагнер, Маркиньос (Т.Силва, 45), Миранда, Марсело — Каземиро, Паулиньо, Аугусто, Коутиньо (Виллиан, 87), Фирмино (Соуза, 88), Неймар Парагвай: Сильва — Вальдес, да Силва, Верон, Алонсо — Рохас, Альмирон, Риверос — Перес, Домингес (Ромеро, 77), Гонсалес (Сантандер, 55) Предупреждения: Вальдес, 5, Домингес, 76, Рохас, 79 Уругвай, выигрывая по ходу матча, упустил победу в матче против Перу Перу — Уругвай 2:1

Голы: Герреро, 35, Флорес, 62 — Санчес, 30 Перу: Галлезе — Корсо, Араухо, Родригес, Трауко — Йотун, Карильо (Поло, 83), Тапия, Флорес (Акино, 90) — Куэва (Уртадо, 45), Герреро Уругвай: Муслера — Перейра, Хименес, Годин, Фусиле — Весино, Гонсалес, Санчес (Урретавиская, 64), Родригес (Арраскаэта, 73) — Суарес, Кавани Предупреждения: Тапия, 33, Уртадо, 73, Корсо, 87 — Урретавиская, 65, 76, Фусиле, 90 Удаления: Урретавиская, 76 Таким образом, после 14 сыгранных туров группового этапа отбора на Чемпиона мира 2018 года турнирная таблица выглядит следующим образом: 1. Бразилия — 33 очка 2. Колумбия — 24 очка 3. Уругвай — 23 очка 4. Чили — 23 очка 5. Аргентина — 22 очка 6. Эквадор — 20 очков 7. Перу — 18 очков 8. Парагвай — 18 очков 9. Боливия — 10 очков 10. Венесуэла — 6 очков