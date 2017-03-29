ЧМ-2018. Отбор

После четырех поражений кряду Марьян Пахарс покинул тренерский мостик сборной Латвии.

Окончательное расставание с шансами продолжить борьбу за путевку на ЧМ-2018 заставило руководство федерации футбола Латвии решиться на замену на тренерском мостике.

Марьян Пахарс, под чьим руководством латвийская сборная в нынешнем отборочном цикле одержала минимальную победу над Андоррой — 1:0, а потом проиграла всем остальным участникам группы В, написал заявление об уходе, которое принял генеральный секретарь федерации Янис Межецкис.

"Мы благодарим Марьяна Пахарса за проделанную работу и желаем ему успехов в дальнейшей карьере, — говорится в официальном сообщении на сайте латвийской федерации футбола. — Кандидатуры его преемника будут рассмотрены на ближайшем заседании коллегии национальной федерации".