В рамках отбора к чемпионату мира-2018 сборная Колумбии на выезде уверенно обыграла Эквадор — 2:0.

Хуан Куадрадо, Жерри Мина и Пабло Армеро после победы не смогли сдержать эмоций и отпраздновали викторию сумасшедшими танцами.

Mina, Armero and Cuadrado showing off their dancing skills in the Colombia dressing room 😂😂😂 (Via. @MaoMolinna) pic.twitter.com/CKnRCxNbm9