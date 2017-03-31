ЧМ-2018. Отбор

Состоялось заседание ФИФА, на котором обсуждался формат отбора на ЧМ-2026.

В четверг, 30 марта, состоялось заседание бюро совета ФИФА, на котором обсуждались нюансы распределения путевок на ЧМ-2026. На заседании присутствовали шесть глав конфедераций.

К ФИФА были выдвинуты рекомендации о следующем распределении мест:

УЕФА — 16 мест

КАФ — 9

АФК — 8

КОНКАКАФ — 6

КОНМЕБОЛ — 6

ОФК — 1

Также две путевки будут разыграны между шестью лучшими сборными с разных конфедераций, не сумевшим отобраться на ЧМ.

Помимо этого, было принято решение о том, что страна-хозяйка получит автоматическую путевку на ЧМ, но при этом из квоты соответствующей конфедерации одна путевка будет исключаться. Если же проводить турнир будет несколько стран, то решение о прямой квалификации хозяев будет приниматься на особом заседании.

Данные рекомендации будут рассматриваться ФИФА на заседании в Бахрейне, которое должно состояться 9 мая.