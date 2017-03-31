ЧМ-2018. Отбор
Состоялось заседание ФИФА, на котором обсуждался формат отбора на ЧМ-2026.
ФИФА рассмотрит рекомендации в мае, Getty Images
31 марта 2017, 10:27
В четверг, 30 марта, состоялось заседание бюро совета ФИФА, на котором обсуждались нюансы распределения путевок на ЧМ-2026. На заседании присутствовали шесть глав конфедераций.
К ФИФА были выдвинуты рекомендации о следующем распределении мест:
УЕФА — 16 мест
КАФ — 9
АФК — 8
КОНКАКАФ — 6
КОНМЕБОЛ — 6
ОФК — 1
Также две путевки будут разыграны между шестью лучшими сборными с разных конфедераций, не сумевшим отобраться на ЧМ.
Помимо этого, было принято решение о том, что страна-хозяйка получит автоматическую путевку на ЧМ, но при этом из квоты соответствующей конфедерации одна путевка будет исключаться. Если же проводить турнир будет несколько стран, то решение о прямой квалификации хозяев будет приниматься на особом заседании.
Данные рекомендации будут рассматриваться ФИФА на заседании в Бахрейне, которое должно состояться 9 мая.