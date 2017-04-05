ЧМ-2018. Отбор

Российские телекомпании не в состоянии выкупить у ФИФА права на телетрансляции за 120 миллионов долларов.

Организаторы финального турнира чемпионата мира 2018 года уже потратили на предстоящий турнир 639 миллиардов рублей (11 миллиардов долларов), однако на данный момент граждане страны-хозяйки смогут посмотреть футбол в исполнении сильнейших сборных планеты только на стадионах.

Все дело в том, что цены прав на телетрансляции на территории страны, проводящей турнир, выросли по сравнению с предыдущим мундиалем в 3 раза, и, как сообщает Bloomberg, пока ни одна из телекомпаний, включая государственные, не готова выложить 120 миллионов долларов. А совместное предложение от Первого канала, канала Россия и Матч ТВ было отвергнуто ФИФА, предпочитающей иметь дело с одним партнером.

Дэдлайн для заключения контракта — год до начала турнира, при этом пока не решен даже вопрос с транслятором поединков Кубка конфедераций-2017, который стартует в России через три месяца. К слову, бразильская телекомпания O Globo выкупила права на трансляцию ЧМ-2014 за 8 (!) лет до начала турнира.