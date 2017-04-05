ЧМ-2018. Отбор
Российские телекомпании не в состоянии выкупить у ФИФА права на телетрансляции за 120 миллионов долларов.
Премьер-министр России Дмитрий МЕДВЕДЕВ (справа) - председателю организационного комитета ЧМ-2018 Виталию МУТКО: "Денег нет, но вы держитесь!", GETTY IMAGES
05 апреля 2017, 10:55
Организаторы финального турнира чемпионата мира 2018 года уже потратили на предстоящий турнир 639 миллиардов рублей (11 миллиардов долларов), однако на данный момент граждане страны-хозяйки смогут посмотреть футбол в исполнении сильнейших сборных планеты только на стадионах.
Все дело в том, что цены прав на телетрансляции на территории страны, проводящей турнир, выросли по сравнению с предыдущим мундиалем в 3 раза, и, как сообщает Bloomberg, пока ни одна из телекомпаний, включая государственные, не готова выложить 120 миллионов долларов. А совместное предложение от Первого канала, канала Россия и Матч ТВ было отвергнуто ФИФА, предпочитающей иметь дело с одним партнером.
Дэдлайн для заключения контракта — год до начала турнира, при этом пока не решен даже вопрос с транслятором поединков Кубка конфедераций-2017, который стартует в России через три месяца. К слову, бразильская телекомпания O Globo выкупила права на трансляцию ЧМ-2014 за 8 (!) лет до начала турнира.