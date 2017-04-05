ЧМ-2018. Отбор

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси не обращает внимания на критику, которую он получает из-за игры за сборную.

Выступления Лионеля Месси в составе сборной Аргентины часто находятся под пристальным взором общественности. Сам игрок признался, что критика мало влияет на его игру.

"Критика, которую я получаю, меня мало волнует, потому что я знаю о вещах, которые происходят", — рассказывает Месси в интервью Esquire.

"Я понимаю людей, которые всегда хотят, чтобы мы побеждали и требуют от нас трофей. Но те из нас, кто играет в сборной — мы тоже хотим взять титул".

"Золото Олимпиады в 2008 году я ценю больше всего, потому что это турнир, в котором ты можешь сыграть всего один раз в жизни", — признался Месси.

Стоит отметить, что Лионель Месси был дисквалифицирован на четыре отборочных матча сборной Аргентины.