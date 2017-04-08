ЧМ-2018. Отбор

Главный тренер сборной Бразилии Тите назвал нападающего Неймара лучшим игроком мира последних месяцев.

Наставник сборной Бразилии заявил, что в 2017 году на данный момент форвард Барселоны Неймар играет лучше, чем Роналду и Месси.

"Криштиану Роналду и Лионель Месси — лучшие игроки планеты за 10 лет, но в последние четыре месяца лучшим футболистом мира является Неймар. Когда он стал капитаном сборной, я сказал ему, что хочу, чтобы ему было комфортно в этой роли. Он ответил, что готов, и я могу на него рассчитывать", — цитирует Тите ESPN FC.



"Наши главные соперники на чемпионате мира — Франция, Испания, Германия, Италия, Бельгия и Португалия".

Отметим, что на счету Неймара 6 голов и 6 ассистов в 10 матчах за сборную Бразилии в отборочном турнире ЧМ-2018.