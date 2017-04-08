ЧМ-2018. Отбор

Защитник Ювентуса Дани Алвес прокомментировал выступления бразильской сборной в отборе к чемпионату мира-2018.

В интервью официальному сайту ФИФА Алвес прокомментировал выступление сборной Бразилии, которая первой завоевала путеку на чемпионат мира.

"Мы очень довольны, но в то же время понимаем, что и до Тите команда была не так уж плоха, и сейчас она не столь феноменальна. Мы остались теми же самыми футболистами, и, хотя тренерская концепция изменилась, наша отдача на поле осталась прежней. То, что все видят, иногда случается в футболе: когда нет результата, изменение концепции может повлечь за собой психологическую разгрузку. Именно это с нами и произошло", — заявил защитник сборной Бразилии.

"На мой взгляд, разница в том, что идеи Тите нам более понятны, и это, пожалуй, и стало причиной такой разительной трансформации. Однако нам нужно набраться терпения. Мы понимаем, что только время может подтвердить наше превосходство, и тогда нам захочется большего. Мы уже решили задачу попадания на мундиаль, но теперь важно не потерять ту игру, которую мы нащупали, и не довольствоваться достигнутым. Необходимо добиться сбалансированности, наиграть постоянный состав, и мы сможем и дальше радовать болельщиков хорошими результатами".

Дани Алвес уверен, что сборная Аргентины также сможет выйти в финальную часть чемпионата мира в России.

"Аргентина обязательно вернется на свой уровень и будет участвовать в чемпионате мира. У этой сборной прочные традиции, а это много значит. И разумеется, в команде много классных игроков. Трудно представить себе мундиаль без лучших футболистов, а за Аргентину выступают Месси, Маскерано и немало других мастеров, так что бело-голубых мы в России увидим".

Отметим, что аргентинская команда после 14 матчей располагается на пятом месте в таблице квалификации к ЧМ-2018.