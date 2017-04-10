ЧМ-2018. Отбор

Представители Северной Америки в ближайшее время должны направить свою заявку о намерении провести Чемпионат мира в 2026 году.

Футбольные федерации США, Канады и Мексики готовятся подать совместную заявку на проведение Чемпионата мира по футболу в 2026 году. Об этом в интервью Wall Street Journal рассказал Виктор Монтальяни — глава КОНКАКАФ.

Если страны добьются проведения турнира, то впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет сразу в трех странах. США заявлял о намерениях провести ЧМ-2022, однако тогда американская заявка уступила Катару.

Стоит отметить, что подобная заявка имеет хорошие шансы на одобрение. С расширением числа участников чемпионата мира, одной стране становится проблематично взять на себя организацию турнира.