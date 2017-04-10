ЧМ-2018. Отбор
Немецкие футболисты турецкого происхождения Толгай Арслан и Керем Демирбай могут быть заиграны за сборную Турции.
Демирбай может усилить сборную Турции, Getty Images
10 апреля 2017, 21:56
По окончании текущего сезона два немецких футболиста должны получить разрешение от ФИФА выступать за национальную сборную Турции. Этими игроками является полузащитник Бешикташа Толгай Арслан и полузащитник Хоффенхайма Керем Демирбай.
Оба футболиста родились в Германии, однако имеют турецкое происхождение. В случае, если разрешение будет получено, игроки могут быть задействованы в отборочном матче против Украины, который состоится 2 сентября.
Толгай Арслан защищал цвета Алемании и Гамбурга, после чего перебрался в Бешикташ. В текущем сезоне центральный полузащитник сыграл 35 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.
Керем Демирбай выступал за Гамбург, Кайзерслаутерн, Фортуну, а сейчас защищает цвета Хоффенхайма. Aтакующий полузащитник сыграл в этом сезоне 23 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач во всех турнирах.