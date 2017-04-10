ЧМ-2018. Отбор

Немецкие футболисты турецкого происхождения Толгай Арслан и Керем Демирбай могут быть заиграны за сборную Турции.

По окончании текущего сезона два немецких футболиста должны получить разрешение от ФИФА выступать за национальную сборную Турции. Этими игроками является полузащитник Бешикташа Толгай Арслан и полузащитник Хоффенхайма Керем Демирбай.

Оба футболиста родились в Германии, однако имеют турецкое происхождение. В случае, если разрешение будет получено, игроки могут быть задействованы в отборочном матче против Украины, который состоится 2 сентября.

Толгай Арслан защищал цвета Алемании и Гамбурга, после чего перебрался в Бешикташ. В текущем сезоне центральный полузащитник сыграл 35 матчей во всех турнирах и отдал 4 голевые передачи.

Керем Демирбай выступал за Гамбург, Кайзерслаутерн, Фортуну, а сейчас защищает цвета Хоффенхайма. Aтакующий полузащитник сыграл в этом сезоне 23 матча, забил 3 гола и отдал 8 голевых передач во всех турнирах.