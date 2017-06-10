ЧМ-2018. Отбор

Национальная команда Украины прибыла в Тампере, где состоится отборочный матч к чемпионату мира-2018.

Команда Андрея Шевченко вылетела из Австрии, где готовилась к матчам против финнов, на час позже, чем должна была. Самолет не имел возможности приземлиться в аэропорту Граца из-за погодных условий.

Несмотря на это, украинцы вылетели из Австрии и благополучно приземлились в аэропорту города Тампере, где и состоится матч между национальными сборными.

Украинцы прибыли в отель, о чем сообщили на официальной странице федерации футбола в Instagram.

Збірна прибула до готелю в Тампере! #МиЗбірна #ФінляндіяУкраїна #FINUKR Допис, поширений ФФУ/FFU (@ffukraine) Чер 10, 2017 о 5:20 PDT

Матч Финляндия — Украина состоится завтра, 11 июня, в рамках 6-го тура отбора на ЧМ-2018, начало матча в 19:00. Отметим, что после 5-ти туров Украина занимает 3-е место в группе I.