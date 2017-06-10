Форварда Манчестер Сити унесли с поля на носилках после того, как его одноклубник Николас Отаменди ударил его локтем в лицо в борьбе за мяч.

Изначально сообщалось, что Жезусу удалось избежать серьезного повреждения, но после дополнительного обследования у бразильца был диагностирован перелом левой глазницы.

Федерация футбола Бразилии решила не вызывать замену Жезусу на товарищеский матч против Австралии.