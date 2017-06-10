ЧМ-2018. Отбор
10 июня 2017, 20:50
Габриэль Жезус сломал глазницу
Нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус сломал глазницу во время товарищеского матча против аргентинцев.
Габриэль Жезус, Getty Images
10 июня 2017, 20:50
Форварда Манчестер Сити унесли с поля на носилках после того, как его одноклубник Николас Отаменди ударил его локтем в лицо в борьбе за мяч.
Изначально сообщалось, что Жезусу удалось избежать серьезного повреждения, но после дополнительного обследования у бразильца был диагностирован перелом левой глазницы.
Федерация футбола Бразилии решила не вызывать замену Жезусу на товарищеский матч против Австралии.