ЧМ-2018. Отбор

Габриэль Жезус сломал глазницу

Нападающий сборной Бразилии Габриэль Жезус сломал глазницу во время товарищеского матча против аргентинцев.

Габриэль Жезус, Getty Images

Форварда Манчестер Сити унесли с поля на носилках после того, как его одноклубник Николас Отаменди ударил его локтем в лицо в борьбе за мяч.



Изначально сообщалось, что Жезусу удалось избежать серьезного повреждения, но после дополнительного обследования у бразильца был диагностирован перелом левой глазницы.



Федерация футбола Бразилии решила не вызывать замену Жезусу на товарищеский матч против Австралии.