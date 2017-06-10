ЧМ-2018. Отбор

Команды выдали потрясающую концовку, забив аж 3 гола перед финальным свистком, но победителя так и не выявили (2:2).

В первом поединке этих коллективов на Уэмбли сборная Трех Львов победила Тартановую армию со счетом 3:0 – забитыми мячами отметились Старридж, Лаллана и Кэхилл. После пяти сыгранных туров шотландцы расположились на четвертой строчке турнирной таблицы с 7-ю очками, тогда как англичане уверенно возглавляли группу F с 13-ю набранными пунктами. Независимо от турнирных раскладов, встречи между этими британскими сборными всегда имеют повышенный интерес среди фанатов – они, скорее, больше заняты тем, чтобы как-либо поддеть друг друга, нежели наблюдением за происходящим на футбольном поле. Уж такие у них традиции.

В преддверии матча Гордон Стракан потерял несколько важных игроков из-за повреждений, но в его распоряжении все равно было достаточное количество сильных футболистов. На острие атаки вместо ветерана Стивена Флетчера появился Гриффитс, регулярно забивающий за Селтик, его поддерживали из глубины важнейшие для своей сборной Моррисон и Снодграсс. В рамке ворот и в обороне мы тоже увидели привычные для сборной Шотландии лица. Так что боевой состав хозяев был решительно настроен взять реванш за поражение в первом круге. Подопечных Гарета Саутгейта впервые в карьере в качестве капитана вывел форвард Тоттенхэма Харри Кейн. Учитывая наличие в стартовом составе Харта, Смоллинга и Кэхилла, это было очень неожиданное решение. Вновь в основе появился Ливермор, который при Саутгейте становится стабильным игроком стартового состава. В отсутствие давно травмированного Роуза слева в обороне вышел Райан Бертранд. На остальных позициях все было предсказуемо.

С первых минут матча сборная Трех Львов завладела игровым преимуществом, но никакой остроты это не принесло. Примерно с 9-й минуты мяч перешел уже к хозяевам и они стали оказывать давление на штрафную площадь англичан, заработав сразу несколько угловых, но гости сумели отбиться. Во второй половине первого тайма полное преимущество было у подопечных Саутгейта. Убойный момент для англичан возник на 29-й минуте – Гордон выбежал из собственной штрафной и выбил мяч прямо на Кейна (эпизод похож на вчерашний случай с Уго Льорисом) – Харри пробил по воротам, но своего голкипера подстраховали защитники выбив мяч из ворот, а с добиванием справился уже сам Гордон. Можно еще вспомнить дальний удар Ливермора, но и с ним вратарь справился. Обе команды спокойно довели матч до перерыва, отправившись в раздевалки.

С начала второй половины встречи подопечные Стракана пошли вперед в надежде забить быстрый гол, но им это не удалось. Стоит отметить, что игра во втором тайме заметно оживилась по сравнению с первым. Снова пробил по воротам Ливермор, но после рикошета от Робертсона игровой снаряд угодил лишь в штангу. На 65-й минуте Саутгейт выпустил на поле Окслейд-Чемберлена, что и изменило игру. Уже спустя 5 минут после своего появления Алекс принял мяч после вбрасывания из-за боковой линии и решил пробежаться со сферой, эффектно обыгрывая оппонентов по пути, после чего вышел на ударную позицию и пробил Гордона – 0:1, легкий и красивый гол для гостей.

После пропущенного мяча шотландцы стали действовать еще острее, но им никак не удавалось нанести разящий удар по воротам Харта. Игра близилась к своему завершению, но тут в течение трех минут сборная Трех Львов дважды сфолила около своей штрафной – обе свои возможности эффектно использовал Ли Гриффитс, ювелирно положив мяч в каждый из углов ворот англичан – счет стал 2:1 уже в пользу хозяев.

Но подопечные Саутгейта таки сумели отыграться – на 93-й минуте Стерлинг подал в зону вратарской на Кейна, где Харри в ближнем бою переиграл Гордона, установив окончательный счет – 2:2.

Таким образом, подопечные Стракана набирают 8 очков, оставаясь на четвертом месте. В следующем туре они поедут в гости к литовцам. Англичане же пропустили впервые в этом отборе, да еще какие два красивых гола со штрафных. Они набирают 14 очков, гарантированно оставаясь лидерами группы после этого тура. Далее их ожидает визит в Мальту, где они обязаны без проблем побеждать.

Шотландия — Англия 2:2

Голы: Гриффитс, 87, 90 — Окслейд-Чемберлен, 70, Кейн, 90+3

Шотландия: Гордон — Тирни, Берра, Малгрю, Робертсон — Браун, Армстронг — Снодграсс (Фрэйзер, 67), Моррисон (Макартур, 46), Анья (К. Мартин, 81) — Гриффитс

Англия: Харт — Уокер, Смоллинг, Кэхилл, Бертранд — Дайер, Ливермор (Дефо, 90+2), Алли (Стерлинг, 84), Лаллана — Кейн, Рашфорд (Окслейд-Чемберлен, 65)

Предупреждения: Браун — Ливермор, Дайер