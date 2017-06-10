ЧМ-2018. Отбор
Состоялся матч квалификации чемпионата мира 2018 года в группе Е.
Дания обыграла Казахстан, Getty Images
10 июня 2017, 22:40
Сборная Казахстана дома в отборочном матче к чемпионату мира-2018 проиграла Дании (1:3). С 43-й минуты встречи хозяева играли в меньшинстве.
Группа Е: 1. Польша — 13 очков (5 матчей); 2. Дания — 10 (6); 3. Черногория — 7 (5); 4. Румыния — 6 (5); 5. Армения — 6 (5); 6. Казахстан — 2 (6).
Казахстан — Дания 1:3
Голы:Куат, 76 — Йергенсен, 27, Эриксен, 51, Дольберг, 81.
Казахстан: Лория — Шомко (Вороговский, 67), Ахметов, Суюмбаев, Нургалиев (Бейсебеков, 56) — Логвиненко, Мужиков, Куат, Исламхан, Жуков — Нусербаев (Тунгышбаев, 74).
Дания: Реннов — Кьер, Вестергорд, Дурмиси, Ларсен (Далсгор, 82) — Квист (Шене, 46), Делэйни, Эриксен, Йергенсен, Поульсен (Дольберг, 68) — Брейтуэйт.
Предупреждения: Нусербаев, Логвиненко.
Удаление: Исламхан, 43.