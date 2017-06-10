ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Финляндии Мехмет Хетемай прокомментировал предстоящий поединок со сборной Украины.

Матч Финляндия — Украина состоится завтра, 11 июня, в рамках 6-го тура отбора на ЧМ-2018, начало матча в 19:00. Отметим, что после 5-ти туров Украина занимает 3-е место в группе I.

"Украина сыграла неудачный поединок с Мальтой. Украинцы приедут к нам очень мотивированными, мы будем последним шансом для команды Шевченко, чтобы претендовать на выход из группы", — цитирует Хетемая iltalehti.fi.

Отметим, перед матчем отбора к чемпионату мира 2018 года между сборными Финляндии и Украины Андрей Шевченко и Андрей Пятов дали предматчевую пресс-конференцию, на которой ответили на вопросы журналистов.