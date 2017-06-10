ЧМ-2018. Отбор

Команда Адама Навалки уверенно победила сборную Румынии благодаря отличной игре своего капитана (3:1).

Программу шестого тура квалификационного раунда на пути к ЧМ-2018 продолжали сборная Польши и Румынии в Варшаве. Кадра возглавляла группу Е, имея в своем активе 13 пунктов. Румыны, в свою очередь, располагали 6 пунктами и занимали четвертую позицию в секстете.

Поляки с первых минут ринулись вперед и обозначили свои притязания на быстрый гол, но не сложилось. Подопечные Кристофа Даума играли весьма компактно и всей командой располагались на своей половине поля. Отсюда и владение мячом 72 на 28 к исходу пятнадцати минут игры. Хозяева взвинтили темп за счет реактивных флангов в лице Блащиковски и Гросицки. Последний еще в первом тайме позаботился о крепком сне Бензара. Счет был открыт в середине тайма. На 28-й минуте последовал навес с фланга, во время которого Сапунару дернул за плечо Левандовски в пределах штрафной — Рудди Буке момент не пропустил и назначил пенальти, а сам Роберт уверенно реализовал приговор.

Польша продолжала наседать на владения соперника — Тэтэрушану пришлось знатно попотеть. Левандовски даже вышел на рандеву с румынским стражем ворот, но попытка обвести визави завершилась неудачей. Лучшее, на что сподобились гости — удар Латовлевича с угла штрафной, когда мяч прошел рядом с "девяткой" ворот Щесны. Свисток на перерыв отправил команды отдыхать при минимальном преимуществе подопечных Навалки.

В дебюте второго тайма румыны выглядели немного смелее, даже заработали перспективный штрафной, но мяч после удара Латовлевича угодил в стенку. Поляки же чувствовали себя крайне уверенно и вскоре Левандовски оформил дубль — Зьелински подал с углового, а Роберт выиграл "второй этаж" и ударом головой расстрелял Тэтэрушану. Кристоф Даум сразу же отреагировал двойной заменой, но не успели вышедшие исполнители "войти в игру", как Рудди Буке назначил еще один пенальти — Зьелински был сбит в чужой штрафной. Капитан сборной Польши еще раз продемонстрировал высший класс в исполнении одиннадцатиметровых ударов и сделал счет разгромным — 3:0.

К 65-й минуте гости решили все-таки большими силами выйти в атаку и даже смогли отквитать один мяч. Никто не встретил Станку на подступах к штрафной, а он пробил — и попал. Стоит сказать, что не обошлось без рикошета от Паздана, который дезориентировал Щесны. У Кадры на поле появились Милик и экс-динамовец Теодорчик — тренерский штаб хозяев хотел добить противника, но мяч до польских страйкеров доходил не так часто.

Подопечные Даума старались вернуться в игру, но их попытки забить еще хотя бы один гол были тщетны. Как итог, команда Навалки уверенно триумфует и укрепляет свои лидирующие позиции. Для такой сборной Польши в группе Е соперников нет. Румыны же отпускают Данию и Черногорию, которые выиграли свои поединки шестого тура. А в будущее наставника "трехцветных" у руля команды верится с трудом.

Артем Андросян, Football.ua

Польша - Румыния 3:1

Голы: Левандовски, 29 (с пенальти), 57, 62 (с пенальти) — Станку, 77

Польша: Щесны — Пищек, Сионек, Паздан, Йенджейчик — Блащиковски, Мачински (Крыховяк, 45), Линетти (Милик, 72), Гросицки — Зьелински (Теодорчик, 81) — Левандовски

Румыния: Тэтэрушану — Бензар, Кирикеш, Сапунару, Тошка, Латовлевич (Грозав, 60) — Станку, Пинтилий, Марин (Ханка, 79), Кипчу (Станчу, 60) — Андоне

Предупреждение: Сапунару