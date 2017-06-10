ЧМ-2018. Отбор

Отбор ЧМ-2018. Йоветич уничтожил Армению, Словакия одолела Литву

Состоялись поединки 6-го тура квалификации к чемпионату мира в России.

Йоветич, Getty Images

Сборная Словакии победила команду Литвы в матче квалификации чемпионата мира — 2018. Литва – Словакия 1:2

Голы: Новиковас, 90 - Вайсс, 32, Гамшик, 58 Литва: Зубас — Киянскас, Славицкас, Боровскис, Климавичюс — Куклис, Сливка (Дапкус, 75), Черных, Вальскис (Матулявичюс, 72), Шярнас — Новиковас. Словакия: Дубравка — Пекарик, Дюрица, Шкртел, Шкриньяр — Мак (Руснак, 77), Гамшик, Дуда (Бенеш, 90), Грегуш, Вайсс — Губочан (Дьомбер, 58). Предупреждения: Вальскис, Шкртел, Шкриньяр, Климавичюс, Шярнас, Дюрица. Чехия на выезде сыграла вничью с Норвегией. На гол Теодора Гебре Селасси хозяева ответили мячом Александра Содерлунда с пенальти. Норвегия – Чехия 1:1

Голы: Селассие, 36 – Тофт-Содерлунд, 55 Норвегия: Ярстейн — Свенссон, Алеэсами, Региниуссен (Вальсвик, 33), Юхансен — Нордтвейт, Эльюнусси, Берге, Эльюнусси, Тофт-Содерлунд (Маарс, 71) — Бергет (Дэли, 61). Чехия: Вацлик — Гебре Селассие, Кадержабек, Сивок — Брабец, Змргал (Янкто, 43), Дочкал, Соучек, Дарида (Горшава, 80), Крейчи — Крменчик (Шик, 63). Предупреждения: Юхансен, Соучек, Крейчи. Сборная Черногории разгромила команду Армении в матче квалификации чемпионата мира — 2018. Хет-трик оформил Стеван Йоветич. Черногория – Армения 4:1

Голы: Бечирай, 2, Йоветич, 28, 54, 82 — Корян, 89 Черногория: Петкович — Симич, Томашевич (Климента, 75), Савич, Марушич — Косович, Янкович, Вукчевич (Шчекич, 71), Бечирай, Йовович (Хаксабанович, 84) — Йоветич. Армения: Бегларян — Мкоян (Едигарян, 46), Андонян, Дагбашян, Оганесян — Озбилиз (Манучарян, 60), Восканян, Мхитарян, Корян, Григорян — Пиццелли (Барсегян, 73). Предупреждения: Корян, Григорян.