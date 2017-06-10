ЧМ-2018. Отбор
Состоялись поединки 6-го тура квалификации к чемпионату мира в России.
Йоветич, Getty Images
10 июня 2017, 23:59
Сборная Словакии победила команду Литвы в матче квалификации чемпионата мира — 2018.
Литва – Словакия 1:2
Голы: Новиковас, 90 - Вайсс, 32, Гамшик, 58
Литва: Зубас — Киянскас, Славицкас, Боровскис, Климавичюс — Куклис, Сливка (Дапкус, 75), Черных, Вальскис (Матулявичюс, 72), Шярнас — Новиковас.
Словакия: Дубравка — Пекарик, Дюрица, Шкртел, Шкриньяр — Мак (Руснак, 77), Гамшик, Дуда (Бенеш, 90), Грегуш, Вайсс — Губочан (Дьомбер, 58).
Предупреждения: Вальскис, Шкртел, Шкриньяр, Климавичюс, Шярнас, Дюрица.
Чехия на выезде сыграла вничью с Норвегией. На гол Теодора Гебре Селасси хозяева ответили мячом Александра Содерлунда с пенальти.
Норвегия – Чехия 1:1
Голы: Селассие, 36 – Тофт-Содерлунд, 55
Норвегия: Ярстейн — Свенссон, Алеэсами, Региниуссен (Вальсвик, 33), Юхансен — Нордтвейт, Эльюнусси, Берге, Эльюнусси, Тофт-Содерлунд (Маарс, 71) — Бергет (Дэли, 61).
Чехия: Вацлик — Гебре Селассие, Кадержабек, Сивок — Брабец, Змргал (Янкто, 43), Дочкал, Соучек, Дарида (Горшава, 80), Крейчи — Крменчик (Шик, 63).
Предупреждения: Юхансен, Соучек, Крейчи.
Сборная Черногории разгромила команду Армении в матче квалификации чемпионата мира — 2018. Хет-трик оформил Стеван Йоветич.
Черногория – Армения 4:1
Голы: Бечирай, 2, Йоветич, 28, 54, 82 — Корян, 89
Черногория: Петкович — Симич, Томашевич (Климента, 75), Савич, Марушич — Косович, Янкович, Вукчевич (Шчекич, 71), Бечирай, Йовович (Хаксабанович, 84) — Йоветич.
Армения: Бегларян — Мкоян (Едигарян, 46), Андонян, Дагбашян, Оганесян — Озбилиз (Манучарян, 60), Восканян, Мхитарян, Корян, Григорян — Пиццелли (Барсегян, 73).
Предупреждения: Корян, Григорян.