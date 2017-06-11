ЧМ-2018. Отбор

Football.ua оценивает действия игроков сборной Украины в матче отбора к ЧМ-2018 с Финляндией.

Андрей Пятов — 6.0

Финны, как и ожидалось, не смогли сильно напрячь украинского кипера — моментов у них почти не было. Когда мяч летел в сторону ворот Пятова, то, как правило, пролетал мимо. В случае с голом вины Андрея нет — чтобы спасти после добивания Похьянпалу, нужно было делать сэйв года. Андрей не по этим делам.

Богдан Бутко и Николай Матвиенко — по 6.0

От команд по типу Финляндии всегда ждешь большого количества навесов с флангов в штрафную. Навесов, по сути, не было — соответственно свою прямую работу фланговые защитники сделали. А вот подключений в атаку хотелось бы больше. Даже не столько больше, сколько качественнее. Финны насытили центр поля, и растягивать их через фланги было бы хорошей идеей, но получалось это не очень. Взаимодействие фланговых полузащитников и защитников было слабым. И если Ярмоленко и Бутко хоть что-то создавали в дуэте, то Коноплянка и Матвиенко действовали порознь. Впрочем, и Бутко и Матвиенко старались, другой вопрос, что общий уровень командной сыгранности влиял и на качество их работы.

Ярослав Ракицкий — 6.5

Постоянно пытался обострить игру передачами из глубины: как низом, так и верхом. Нельзя сказать, что получалось супер, как и все, что было у нашей сборной в этот вечер, но сами регулярные попытки продумать каждую атаку и сделать ее опасной уже с первого паса, заслуживают на большие комплименты. К примеру, Малиновский, который играл ближе к воротам Финляндии, не был так остр в передачах, как Ракицкий. Эпизод с пропущенным голом, когда мяч попал в перекладину от головы Ракицкого, а Похьянпалу добил — не больше, чем несчастный случай. К тому же, буквально сразу же он отдал голевую передачу на Беседина.

Иван Ордец — 6.0

Финны не смогли создать столько моментов, чтобы хоть как-то напрячь наших центрбеков. Ордец незаметно делал всю грязную работу, дав возможность Ракицкому сосредоточиться на конструировании атак в их начальной фазе. Все вовремя прерывал, перехватывал и выбивал.

Тарас Степаненко — 5.5 и Виктор Коваленко — 5.0

Эти двое отвечали за опорную зону. Степаненко играл исключительно на оборону, иногда опускаясь прямо к центральным защитникам, а Коваленко действовал чуть выше. Честно говоря, ни Тарас, ни Виктор в этот раз не впечатлили непроходимостью центрального плацдарма. Несколько раз финны частенько проскакивали именно через центр поля, стопорясь уже ближе к штрафной. Но, если Степаненко можно предъявить только это (то, что он даже близко не подходил к штрафной хозяев, дело десятое — у него другие функции), то Коваленко в очередной раз набегал много километров, но ни перекрыть центр поля толком не смог, ни в атаке ничего не создал. Чтобы сделать игру из опорной зоны чуть более острой и осмысленной Шевченко выпустил вместо Коваленко Шепелева. Правда, времени было не особо у Владимира.

Евгений Коноплянка — 7.0

Наконец-то Коноплянка сыграл хороший матч. Не так, как он может, но лучше, чем в последнее время. Очевидно, Женю взбодрило увольнение тренера Шальке Вайнцирля. Он был очень активным, много смещался с фланга в центр. Правда, без своих стандартных обводящих ударов, но и его навесы был опасны. К примеру, на 25-й минуте Коноплянка хорошо навесил на дальнюю штангу на Селезнева, но Жене чуть не хватило роста для более акцентированного удара. А вот сам Коноплянка забил. Хотя там его заслуга была только в том, что оказался в нужное время в нужном месте (сыграв, кстати, в стиле Селезнева). Мог Женя и стать автором голевой передачи. В свои ворота, правда… Поскользнувшись, вывел Пукки один на один с Пятовым — хорошо, что финн не попал.

Андрей Ярмоленко — 6.5

Финны хорошо подготовились к встрече Андрея — опекали его очень плотно, по несколько человек. В первом тайме Ярмоленко был закрыт наглухо. Все, что получилось у него в первой половине — ассист на Селезнева на 40-й минуте, но Женя не забил. Во втором тайме воспрял вместе со всей сборной, мог забивать после классного вброса аута, но мяч свалился с ноги. Было это на 48-й минуте, а на 52-й Андрей поучаствовал в голевой атаке. Это он шикарным забросом за спины защитникам нашел включившегося из глубины Малиновского, в результате чего забил Коноплянка. Но, в целом, конечно, Ярмоленко должен создавать больше за игру.

Руслан Малиновский — 6.0

Видно, что Руслан еще не обвыкся в сборной. В начале игры пробовал пробивать издали, но получив нагоняя от Селезнева за то, что не отдал пас, в дальнейшем старался только ассистировать. Игру на себя брал мало, дирижировал не так, как он умеет. Но тут, скорее, вопрос опыта. Малиновский поучаствовал в первом голе, хорошо подключившись из глубины.

Евгений Селезнев — 5.5

Не очень удачный матч для Селезнева. Даже при том, что он был малоподвижен и малозаметен, все равно нашел свои моменты (скорее, полумоменты), но реализовать не смог. В первую очередь речь о моментах после передач Коноплянки и Ярмоленко на 25-й и 40-й минутах. Был еще эпизод, когда Селезнев бил из полукруга после передачи Матвиенко (комбинацию, кстати, начал сам Селезнев из центра поля пасом на Малиновского), но это сложно назвать даже полумоментом.

Артем Беседин — 7.0

Прекрасно включился в игру — сразу добавил движения впереди, много прессинговал защитную линию финнов, цеплялся за мячи. Ну, и стал автором победного гола — вполне достаточно, чтобы даже за 25 минут игрового времени поставить высокую оценку.

Владимир Шепелев и Эдуард Соболь на оценку не наработали.

Александр Озирный, Football.ua