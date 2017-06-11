ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился своими эмоциями от победы над национальной сборной Финляндии (2:1).

Коноплянка в матче против финнов сумел отметиться голом, который вывел его на четвертое место в списке бомбардиров сборной, подоспев на отскок после удара Руслана Малиновского, который отразил голкипер.

"После сегодняшнего матча можете называть меня просто Пиппо Индзаги. Я был несказанно рад оказаться в том месте и помочь команде добыть такие важные три очка.

Мне не важно, выхожу я на поле в клубе или нет, играть за сборную – это всегда большая честь. После приезда в расположение национальной сборной, я каждый день работал, доказывал и давал понять тренерскому штабу, что я ошибочно не играл в своем клубе", – сказал Коноплянка в эфире телеканала Футбол 1.

Отметим, что в Шальке Коноплянка не имел постоянной игровой практики из-за чего раскритиковал главного тренера команды.