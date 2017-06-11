ЧМ-2018. Отбор

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко прокомментировал победу своей команды в матче отбора на ЧМ-2018 с командой Финляндии.

"Было видно, что финны разобрали нашу игру. Они очень правильно перестраивались и практически не прессинговали нас при выходе из обороны. Они старались идти в прессиг в центре поля, так как там образовывались зоны — мы располагались широко. В этой фазе у нас и не получалось.

Это было похоже на матч с Селтой. Тогда крайние защитники держали нашего нападающего, а крайние полузащитники садились глубоко в защиту.

Тяжело было на фланге для наших игроков. В первом тайме у нас мало что получалось. Во втором тайме нам подсказали, чтобы вбегали за спины центральных защитников, и у нас довольно неплохо это получалось", — рассказал Тарас Степаненко после победы над Финляндией.