ЧМ-2018. Отбор

Подопечные Хадльгримссона в довольно скучном матче сумели минимально одолеть Шашечных, вырвав победу под занавес встречи (1:0).

В поединке первого круга в Загребе подопечные Анте Чачича переиграли исландцев со счетом 2:0 — оба забитых мяча на счету Марцело Брозовича. Перед стартом 6-го тура Наши парни (прозвище сборной Исландии – прим.) расположились на второй строчке турнирной таблицы с 10-ю очками, а Шашечные возглавляли группу I с 13-ю набранными пунктами.

Хозяева не могли сегодня рассчитывать на своего лучшего бомбардира – Колбейна Сигторссона, который получил травму. Поэтому в помощь Финбогассону в атаке был назначен Гильфи Сигурдссон, выполняя роль оттянутого форварда. Гости лишились одного из своих самых звездных игроков в лице Ивана Ракитича – у полузащитника проблемы с животом. Как и в Ювентусе, Марио Манджукич занял место слева в атаке, а не на острие. Также можно отметить возвращение в сборную Деяна Ловрена, который довольно давно не вызывался под знамена национальной команды из-за своего характера.

Первая половина встречи оказалась довольно скучной. Сначала исландцы забрали мяч себе, не спеша перекатывая его друг другу, но без остроты впереди. Затем хорваты перехватили преимущество, взвинтив темп игры, несколько ударов по воротам нанесли Модрич и Никола Калинич, но они были далеки от создания головной боли Халльдоурссону. Во второй половине тайма соперники поочередно владели преимуществом, но ни одного опасного момента до перерыва так и не создали.

Лучшую возможность забить имели хозяева – Ловрен сбил Бьярнасона у входа в штрафную, откуда Гильфи Сигурдссон не смог попасть в створ прямым ударом по воротам, а ведь этот полузащитник регулярно отличается со стандартов в АПЛ, так что можно сказать, что Шашечным повезло не пропустить. Игра медленно дошла до перерыва и Мальенко, не желая наблюдать за этим скучным зрелищем, не компенсировал ни единой минуты и отправил команды в раздевалки.

Начало второго тайма напоминало весь первый, тем не менее, наконец-то возник голевой момент – на 55-й минуте Перишич прорвался по правому флангу и прострелил в штрафную площадь на Николу Калинича, но тот с убойной позиции пробил рядом со штангой. После этого эпизода команды вновь успокоились и ничего выдающегося на поле не происходило. Игроки даже не заработали ни одной желтой карточки за весь матч.

Казалось, что уже можно не надеяться на хоть один голевой момент и готовиться заниматься своими делами, но исландцы таки сумели сказать свое слово – на 89-й минуте Гильфи Сигурдссон подал точно на голову Гудмундссону, после его удара Ловре Калинич перевел мяч на угловой, а минутой позднее Наши парни открыли счет – Магнуссон лучше всех разобрался в чужой штрафной и пробил головой после подачи того же Сигурдссона, голкипер подопечных Анте Чачича не смог справиться с ударом – 1:0. Исландцы спокойно довели матч до финального свистка, одержав столь важную победу над прямым конкурентом.

После отчетного поединка сборная Исландии настигла сборную Хорватии по набранным очкам – в активе обеих команд по 13 пунктов, но хорваты остаются на первом месте из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. Подопечные Хадльгримссона в следующем туре пожалуют в гости к финнам, а Шашечные на своем поле будут принимать сборную Косово – не самые сложные соперники для лидеров группы.

Исландия — Хорватия 1:0

Гол: Магнуссон, 90

Исландия: Хальдоурссон – Севарссон, Р. Сигурдссон (Ингасон, 90+1), Арнасон, Магнуссон – Гудмундсон, Хальфредссон, Гуннарсон, Б. Бьярнасон (Гисласон, 81) – Г. Сигурдссон, Финнбогассон (Б. Сигурдарсон, 77)

Хорватия: Л. Калинич – Йедвай, Ловрен, Вида, Пиварич – Модрич, Бадель — Перишич, Ковачич, Манджукич (Сантини, 88) — Н. Калинич (Брозович, 63)