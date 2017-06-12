ЧМ-2018. Отбор

Защитник сборной Украины Николай Матвиенко прокомментировал матч против Финляндии.

Украинцы в Тампере одержали важную победу над финнами со счетом 2:1.

"Первая половина поединка выдалась очень "осторожной" с нашей стороны. Во втором тайме мы поняли, что уже нужно что-то делать. Мы начали играть раскованнее, и впоследствии это вылилось в победу.

Забили первый мяч и расслабились. Попытались контролировать игру, но пропустили весьма курьезный гол. После, снова начали давить и сумели довести встречу до победы", — заявил защитник.